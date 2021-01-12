Survivor Steven’ın kullandığı “Wakanda Forever” nedir? Wakanda ne demek, ne anlama geliyor?

Survivor yarışmacısı Steven Salam, kazandığı parkurlardan sonra "Wakanda Forever" ifadesiyle sevincini gösterirken bu durum Barış Özbek'le arasında bir polemik yaşanmasına neden olmuştu. Gönüllüler takımı yarışmacısı bu ifadenin kendisinin sevincini göstermek adına söylediği bir kelime olduğunu açıklarken izleyenler kelimenin Türkçe karşılığını merak ediyor. Peki, Survivor Steven'ın kullandığı "Wakanda Forever" nedir, ne anlama geliyor? "Wakanda Forever" ne demek? İşte detaylar…
WAKANDA FOREVER NE DEMEK?
Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelen lise ve üniversite eğitimini burada alan Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam'ın kullandığı "Wakanda Forever" kelimesi selamlama anlamına gelmektedir…
WAKANDA FOREVER NE DEMEK?
Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı...
Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.
Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.