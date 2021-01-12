Survivor yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat nereli ve mesleği ne?

Survivor yeni sezon yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu fit görüntüsü ve performanıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Gönüllüler takımında boy gösteren oyuncu sosyal medya macerasına 2016 yılında başladı. Karadeniz aile yapısı ile mizahı bir araya getiren isim fenomen haline geldi. Peki, Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Reşat nereli ve mesleği ne? İşte detaylar…

SURVIVOR SULTAN REŞAT KİMDİR?

Survivor 2021 sezonu yarışmacı kadrosunda yerini alan Reşat Hacıahmetoğlu programın sıkı takipçilerinin şimdiden merak ettiği isimler arasında yerini alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla doğaya ve spora olan sevgisini her fırsatta ön plana çıkaran isim şimdilerde Trabzon'da yaşamını sürdürüyor.