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Survivor yarışmacısı kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat nereli ve mesleği ne?

gönüllüler takımı yarışmacılarından hayatı ile izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Yeni sezonda zorlu ada şartları ve parkurlarda mücadele edecek olan isim lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı ve uzun süredir spora olan ilgisini sürdürüyor. Peki, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Reşat nereli ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:02 ABONE OL
Survivor yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat nereli ve mesleği ne?

Survivor yeni sezon yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu fit görüntüsü ve performanıyla dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Gönüllüler takımında boy gösteren oyuncu sosyal medya macerasına 2016 yılında başladı. Karadeniz aile yapısı ile mizahı bir araya getiren isim fenomen haline geldi. Peki, Survivor Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Reşat nereli ve mesleği ne? İşte detaylar…

SURVIVOR SULTAN REŞAT KİMDİR?

Survivor 2021 sezonu yarışmacı kadrosunda yerini alan Reşat Hacıahmetoğlu programın sıkı takipçilerinin şimdiden merak ettiği isimler arasında yerini alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla doğaya ve spora olan sevgisini her fırsatta ön plana çıkaran isim şimdilerde Trabzon'da yaşamını sürdürüyor.

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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Survivor yarışmacısı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Sultan Reşat nereli ve mesleği ne?
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