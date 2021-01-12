Survivor Uğurtan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Uğurtan Dora'nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Uğurtan Dora durumunda... Bu yönde, Uğurtan Dora'nın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR UĞURTAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır.

Survivor Uğurtan'ın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;