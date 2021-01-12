Survivor Uğurtan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Uğurtan Dora'nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Uğurtan Dora durumunda... Bu yönde, Uğurtan Dora'nın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır.
Survivor Uğurtan'ın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;
SURVIVOR UĞURTAN DORA NEREDE OKUDU?
2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
SURVIVOR UĞURTAN DORA NE İŞ YAPIYOR?
Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora'nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.
SURVIVOR UĞURTAN DORA'NIN SPOR GEÇMİŞİ
Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.
SURVIVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI
Instagram'da an itibarıyla 1500 takipçisi olan Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.