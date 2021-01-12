Survivor’da kim elendi? 12 Ocak 2021 Survivor ünlüler gönüllüler ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlü ev gönüllü pek çok ismin yer aldığı yarışmada ada konseyinde belirlenen isimler arasında yapılan SMS oylaması sonucunda adadan ayrılacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek 12 Ocak Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularıyla araştırılıyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de bu hafta kimin elendiği ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;