Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Tehlikeli Teslimat filmi için geri sayım başladı. Gerilim türündeki yapımlara ilgi duyanların kaçırmak istemeyeceği türden olan filmin her sahnesi izleyici ekran başına kilitleyecek. Peki Tehlikeli Teslimat filmi konusu ne? Tehlikeli Teslimat filmi oyuncuları kimler?

TEHLİKELİ TESLİMAT FİLMİ KONUSU NE?

Frank Walsh, nadir ve egzotik hayvanları avlayan, hayvan koleksiyoncusu olan bir adamdır. Bir hayvanat bahçesi için beyaz bir jaguar yakalayan Frank, bu sayede yüklü bir para alacağını düşünür. Frank, çok geçmeden yakaladığı hayvanı yük gemisi ile hayvanat bahçesine götürmek için yola koyulur. Ancak hayvanın bulunduğu yük gemisinde ABD'ye iade edilen bir suikastçı da vardır. Suikastçı kumpas kurup zincirlerinden kurtulup kendisi gibi parmaklıklar ardında tutulan jaguarı da serbest bırakınca Frank, geminin sıkışık koridorlarında zorlu bir savaşa girişir.

TEHLİKELİ TESLİMAT OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand