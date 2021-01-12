Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve 16.bölüm izle seçeneği!

TRT1 ekranlarının tarihi döneme ışık tutan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Ekin Koç, Sevda Erginci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı dizide bu hafta Hasan Sabbah ve Nizamülmülk arasındaki çekişme damga vurdu. Nefes kesen anları ekranlara yansıtan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle araştırması yapmaya başladı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm izle ile Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm full izle seçeneği!
Türk tarihi açısından hayati bir dönemin anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu bölüm izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Uyanış Büyük Selçuklu 16. Son bölüm izle linki sizlerle…
TRT1 ile yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.
https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu/uyanis-buyuk-selcuklu-16-bolum-4110741
Uyanış Büyük Selçuklu 17. Bölüm (18 Ocak 2021 Pazartesi) Şehitlerin intikamı için taarruz başlıyor | Video
Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?
Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?
Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?