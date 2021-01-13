Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek 48.yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Heyecanın bir an eksik olmadığı dizide bu hafta Alpay Funda'ya ulaşamadıkça Kenan'ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir? Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm için TRT1 yayın akışına göz atmaya başladı. Peki Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? TRT1 yayın akışı
TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan 48. bölüm detayları şöyle;
Alpay Funda'ya ulaşamadıkça Kenan'ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir?
Ömer odasına kapanmış Defne'nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti'ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar. Bu durumun Ömer'deki yankısı ne olacaktır?
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Spor kulübü Kerem'le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyun ortaya çıkacak mıdır?
Melek'in donörü olduğunu söyleyen Alpay Halil'den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir. Cumali ve Seyitali Halil ve Melek'e moral olması için nasıl bir sürpriz hazırlarlar?
Nefise'nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir…
Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali'ye sinirlidir. Melek'in Nefise'nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem'in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza'nın arası da Kenan'dan dolayı gergindir. Halil, Mirza'nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır?
Gülşad'ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza'nın yokluğu fark edilirken Gülşad'tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?
Melek ve Halil bir karar verip babalarıyla konuşmaya geldiklerinde yaşanan olayla şaşkınlık yaşarlar. Bu duruma şahit olan Alpay hangi sırrı öğrenecek ve ne yapacaktır?