Bu hafta İBO Show konukları (16 Ocak 2021) kimler olacak? İşte İBO Show konukları

İbrahim Tatlıses sunuculuğunda izleyenleriyle buluşan İBO Show konukları ile gündeme geliyor. Programda yer alacak olan usta sanatçılar türküleriyle adeta kulakların pasını silerken güçlü ses Haluk Levent eğlenceli kimliği ile de izleyenlere keyifli anlar sunacak. Peki, Bu hafta İBO Show konukları kimler olacak? İşte 16 Ocak 2021 İBO Show konukları ve tüm detaylar…

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan efsane isim İbrahim Tatlıses bu hafta da İBO Show'da izleyenlerini sanatçı konuklarıyla ekranlara kilitlerken Cumartesi akşamlarının beğeniyle takip edilen programının bu haftaki konukları arasında ünlü sanatçı Haluk Levent olacak…