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Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayında! İşte ile detayları…

ekranlarının yakından takip edilen dizisi Hekimoğlu 35. Son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Televizyondaki gösterimi sona eren dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile detaylarını ve son bölüm özetine buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:56 Son Güncelleme: 13.1.2021 17:56 ABONE OL
Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayında! İşte Kanal D ile Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragman detayları…

Kanal D'nin takip edilen dizilerinden Hekimoğlu 35. son bölümünün yayınlanması sonrası diziseverler yeni bölüme ilişkin Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla detay araştırmaya başladı.

HEKİMOĞLU 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Hekimoğlu 33. Bölüm fragmanı detayları ve 32. Son bölüm özeti şöyle;



Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısı aracılığıyla izleyebilirsiniz...

Hekimoğlu 33. bölüm fragmanı | Video



HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun zor günleri…

Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır. İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu'nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz. Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu'nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu'na açıklayacak mı? Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

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Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayında! İşte Kanal D ile Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragman detayları…
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