Maraşlı ilk bölüm izle! ATV ile tamamı yayınlanan Maraşlı 1.bölüm izle!

Maraşlı 1.bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizinin ilk bölüme Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarması nefes kesti. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Dziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Maraşlı ilk bölüm yayınlandı. Öte yandan, yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Peki Maraşlı 1.bölümde neler oldu? İşte Maraşlı izle seçeneği ile yeni bölüm fragman detayları…
ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Maraşlı 1.bölüm ile ekranlara geldi. İşte, dün akşam ekranlara gelen Maraşlı 1. bölüm tamamı ve bu bölümde yaşananlar...
Maraşlı 1.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Atv'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.
Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…