Mendilim Kekik Kokuyor filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Televizyonda yayınlanacak olan filmin başrollerinde Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın gibi ünlü isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla sinemada ilgi gören filmin çekildiği yerlerde dikkat çekiyor. Peki Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mendilim Kekik Kokuyor nerede çekildi?

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR FİLMİ KONUSU NE?

Anadolu'da bir kasabada yaşayan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf, Elif adında bir kadına aşık olur. Elif'in gönlü de iki adamdan birine düşer ama bunun kim olduğunu kimseye belli etmez. Tam da bu sırada eli silah tutan tüm erkekler Çanakkale Cephesi'ne çağırılır. Cepheye gitmeden önce Elif'e açılmak isteyen Yusuf, genç kadına Hasan'ın başkasını sevdiğini belirterek ilanı aşk eder ve Elif'in Hasan için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Cepheye doğru yola koyulan Yusuf, Hasan ve diğer gönüllüler, İstanbullu Eftal ile birlikte keşfe çıkan Karagöz Oynatıcısı Rüstem Çavuş ile karşılaşır. Bu sırada Anzak'ta meydana gelen saldırı sonucu gönüllülerden bir kısmı ölürken Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal esir kampına götürülür.

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale Savaşı'nı anlatan Mendilim Kekik Kokuyor filmi çekimleri Antalya'nın Akseki ilçesinde gerçekleşmiştir.

MENDİLİM KEKİK KOKUYOR OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Çevik, Wilma Elles, Çetin Büyükakın