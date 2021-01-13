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konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Efsane film Müttefik oyuncu kadrosu

Başrollerinde ünlü aktör Brad Pitt, Marion Cotillard ve Jared Harris gibi isimlerin yer aldığı konusu oyuncuları gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. 2016 yılında beyaz perdeye taşınan yapım romantik ve savaş temalı konusuyla izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Peki, Müttefik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Müttefik filmi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:48 ABONE OL
Müttefik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Efsane film Müttefik oyuncu kadrosu

Müttefik filmi konusu ve oyuncularıyla ilgi görüyor. İkinci dünya savaşı konulu bir romantik gerilim hikayesini konu alan yapım 2016 gösterime girmiş ve oldukça beğenilmişti. Başrollerinde ünlü aktör Brad Pitt'in de yer aldığı yapım en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar adayı gösterilmiştir. Peki, Müttefik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Müttefik filmi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.
Filmin başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Oscar ödüllü yönetmen Robert Zemeckis oturuyor

MÜTTEFİK OYUNCULARI

Brad Pitt Max Vatan
Marion Cotillard Marianne Beausejour
Jared Harris Frank Heslop
Matthew Goode Guy Sangster
Lizzy Caplan Bridget Vatan
Anton Lesser Emmanuel Lombard
August Diehl Hobar
Camille Cottin Monique
Charlotte Hope Louise
Marion Bailey Bayan Sinclair
Simon McBurney S.O.E. çalışanı
Daniel Betts George Kavanagh
Thierry Frémont Paul Delamare

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Müttefik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Efsane film Müttefik oyuncu kadrosu
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