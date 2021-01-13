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sonuçları 12 Ocak 2021: Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

Televizyonda yayınlanan yapımlar sonuçları için birincilik mücadelesi veriyor. Salı akşamı da televizyon ekranında yayınlanan dizi, film ve eğlence programları arasındaki kıyasıya reyting savaşı devam etti. Dün akşam Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken EDHO yeni bölüm yayınlanmadı. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması ise araştırılıyor. Peki 12 Ocak 2021 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:27 ABONE OL
Reyting sonuçları 12 Ocak 2021: Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Salı akşamı yayınlanan dizi ve filmler reytinglerde birincilik için yarıştı. Tüm kanalların yayın akışlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken total, ab ve abc1 sıralamada zirve oynandı. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Peki Reyting sonuçları 12 Ocak 2021 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu yapımları 12 Ocak'ta reyting sonuçlarının kazananı olmak için mücadele verdi. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 12 Ocak 2021 reyting sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR…

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

5 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Baraj, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda ikinci sırada Masumlar Apartmanı tekrar bölümü, üçüncü sırada Baraj yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM


1 BARAJ FOX
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 MASUMLAR APARTMANI (TKR) TRT 1
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 BARAJ (OZET) FOX
9 HEDEFIM SENSIN (T.S) STAR TV
10 ATV ANA HABER ATV

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Reyting sonuçları 12 Ocak 2021: Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?
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