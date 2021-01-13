Reyting sonuçları 12 Ocak 2021: Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Salı akşamı yayınlanan dizi ve filmler reytinglerde birincilik için yarıştı. Tüm kanalların yayın akışlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken total, ab ve abc1 sıralamada zirve oynandı. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Peki Reyting sonuçları 12 Ocak 2021 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?
Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu yapımları 12 Ocak'ta reyting sonuçlarının kazananı olmak için mücadele verdi. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 12 Ocak 2021 reyting sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
5 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Baraj, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. AB Grubunda ikinci sırada Masumlar Apartmanı tekrar bölümü, üçüncü sırada Baraj yer aldı.
1 BARAJ FOX
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 MASUMLAR APARTMANI (TKR) TRT 1
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 BARAJ (OZET) FOX
9 HEDEFIM SENSIN (T.S) STAR TV
10 ATV ANA HABER ATV