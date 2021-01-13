Reyting sonuçları 12 Ocak 2021: Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Salı akşamı yayınlanan dizi ve filmler reytinglerde birincilik için yarıştı. Tüm kanalların yayın akışlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken total, ab ve abc1 sıralamada zirve oynandı. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Peki Reyting sonuçları 12 Ocak 2021 açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılıyor. Survivor, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu yapımları 12 Ocak'ta reyting sonuçlarının kazananı olmak için mücadele verdi. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 12 Ocak 2021 reyting sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.