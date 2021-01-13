Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 14. Yeni bölüm fragman detayları…





SADAKATSİZ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?