Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı?

Sadakatsiz dizisinin bu hafta Kanal D yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı bugün sabah saatlerinden itibaren izleyenlerin merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz hafta ekranlara yılbaşı nedeniyle birçok dizide olduğu gibi ara veren dizinin yeni bölüm fragmanında yaşananlar yapımın sıkı takipçilerini heyecanlandırmaya yetmişti. Peki, Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar…

KANAL D 13 OCAK YAYIN AKIŞI İLE SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Son bölümde Asya'nın yaşadığı saldırı sonrası Volkan ve Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar ortaya çıkartırken öte yandan Gönül kızı Derin'in evliliğini kurtarmak için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Çeşitli oyunlar çeviren Gönül'ün yeni hamleleri ise yeni bölümde merak konusu haline geliyor. Kanal D yayın akışına göre bu akşam Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.