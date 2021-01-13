Sadakatsiz yeni bölüm izle! Kanal D ile Sadakatsiz 13.yeni bölüm izle!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan ve Asya arasında sular durulmuyor!

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.

Asya ve Volkan arasında neler oluyor? Birbirlerine karşı ne hissediyorlar?

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?