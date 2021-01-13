Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 Survivor Aleyna ne iş yapıyor?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu durumunda... Bu noktada, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;