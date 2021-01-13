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kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Ocak 2021 Survivor'da elenen isim belli oldu!

ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Ünlüller ve gönüllülerden oluşan mavi ve kırmızı takımlarda yarışan isimler geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseyinde belirlenen eleme adayları arasında kimin SMS oylaması sonucunda adaya veda edeceği merak konusu oldu. Durum böyle olunca 12 Ocak ’da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte izleyiciler tarafından merak edilen 12 Ocak Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 08:10 Son Güncelleme: 13.1.2021 08:11 ABONE OL
Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Ocak 2021 Survivor'da elenen isim belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlü ev gönüllü pek çok ismin yer aldığı yarışmada ada konseyinde belirlenen isimler arasında yapılan SMS oylaması sonucunda adadan ayrılacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek 12 Ocak Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularıyla araştırılıyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de bu hafta kimin elendiği ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.



Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

  • Barış Özbek
  • Batuhan Karacakaya
  • Cemal Hünal
  • Çağrı Atakan
  • Hayrettin Karaoğuz
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban
  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Meryem Kasap
  • Öykü Çelik

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Emin Günenç
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Sancakay Ilım Morgül
  • Sena Özdemir (Elendi)
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
  • Yunus Emre Karabacak
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Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Ocak 2021 Survivor'da elenen isim belli oldu!
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