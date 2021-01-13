Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 12 Ocak 2021Salı Survivor'da elenen isim belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlü ev gönüllü pek çok ismin yer aldığı yarışmada ada konseyinde belirlenen isimler arasında yapılan SMS oylaması sonucunda adadan ayrılacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek 12 Ocak Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularıyla araştırılıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de bu hafta kimin elendiği ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.
Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.