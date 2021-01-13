Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...

'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...

2021'de ada konseyi ve eleme gecesi heyecanı yaşandı. 12 Ocak 2021 Salı akşamı ekranlara gelen Survivor son bölümde, adaya veda eden ilk yarışmacı belli oldu. Hafta boyunca yapılan yarışlarda, dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımından üç kişi elenmemek için mücadele verdi. Dün akşam yapılan oylamada, Sena, Dora ve Reşat arasından birisi en düşük SMS oyunu alarak adaya veda etti. Böylelikle, Survivor'da elenen ilk yarışmacı netleşti. Peki, dün akşam Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte, ve son bölümde yaşananlar

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:17 ABONE OL
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...

Ekranların uzun soluklu programı Survivor 2021'de, ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunlarında başarı gösteremeyen Gönüllüler takımı, dün gece ada konseyindeydi. Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapılırken en düşük SMS'i alan bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Böylelikle, Survivor'da kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu hafta Survivor'dan elenen isim, bu sezon programa veda eden ilk yarışmacı olarak da kayıtlara geçti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, HANGİ YARIŞMACI GİTTİ?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.

12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.

Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.

SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI

1. Poyraz

2. Reşat

3. Ayşe

4. Emin

5. Hanzade

6. Yunus Emre

7. Steven

8. Dora

9. Aleyna

10. Sena

11. Sancakay

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

  • Barış Özbek
  • Batuhan Karacakaya
  • Cemal Hünal
  • Çağrı Atakan
  • Hayrettin Karaoğuz
  • İlayda Şeker
  • İsmail Balaban
  • Melis Sezer
  • Merve Aydın
  • Meryem Kasap
  • Öykü Çelik

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Ayşe Yüksel
  • Emin Günenç
  • Hanzade Ofluoğlu
  • Sancakay Ilım Morgül
  • Sena Özdemir (Elendi)
  • Steven Salam
  • Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
  • Uğurtan Dora
  • Yiğit Poyraz
  • Yunus Emre Karabacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA