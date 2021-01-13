Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...

Ekranların uzun soluklu programı Survivor 2021'de, ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunlarında başarı gösteremeyen Gönüllüler takımı, dün gece ada konseyindeydi. Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapılırken en düşük SMS'i alan bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Böylelikle, Survivor'da kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu hafta Survivor'dan elenen isim, bu sezon programa veda eden ilk yarışmacı olarak da kayıtlara geçti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, HANGİ YARIŞMACI GİTTİ?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.