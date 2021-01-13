Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 12 Ocak Survivor'da elenen sürpriz isim...

Ekranların uzun soluklu programı Survivor 2021'de, ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunlarında başarı gösteremeyen Gönüllüler takımı, dün gece ada konseyindeydi. Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapılırken en düşük SMS'i alan bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Böylelikle, Survivor'da kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bu hafta Survivor'dan elenen isim, bu sezon programa veda eden ilk yarışmacı olarak da kayıtlara geçti.
Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam etti. İki takım arasında oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı belirlenmişti. 12 Ocak 2021 Survivor 4. bölümde yapılacak eleme konseyinde SMS birincisi açıklandı. Bu ismin konseyde söyleyeceği isim 3. eleme adayı oldu ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 1. Hafta SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden ilk isim ortaya çıktı.
12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme günü ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.
Survivor 2021'in ilk eleme konseyinde geçtiğimiz günlerde yapılan ada konseylerinde isimleri çıkarak ilk eleme adayları olan Sena, Dora ve Reşat arasında SMS oylaması yapıldı. İzleyicilerin SMS oylamasını tamamlamasının ardından açıklanan oylara göre en az oy alan Sena, Survivor 2021'in ilk elenen ismi oldu.
SURVİVOR 1. HAFTA SMS SIRALAMASI
1. Poyraz
2. Reşat
3. Ayşe
4. Emin
5. Hanzade
6. Yunus Emre
7. Steven
8. Dora
9. Aleyna
10. Sena
11. Sancakay