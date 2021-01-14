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13 Ocak 2021 açıklandı mı? Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek... İşte Dün akşamın reyting sonuçları!

, , , , TRT1 ve Tv8 ekranlarına gelen dizi, film ve programlar geçtiğimiz akşam da için mücadelesini sürdürdü. Normal şartlarda Çarşamba akşamları yayınlanan Atv’nin reytinglerde rekortmen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelmezken Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek gibi diziler yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:47 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:47 ABONE OL
13 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek... İşte Dün akşamın reyting sonuçları!

Reyting sonuçları için her gün birbirinden başarılı dizi, program ve filmlerin yarışı sürerken geçtiğimiz akşam Atv'de Ziraat Türkiye Kupası için Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un karşılaşması izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Kanal D'de sevilen dizi Sadakatsiz, TRT1'de Benim Adım Melek ve Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir izleyenleriyle buluştu. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları ve tüm detaylar…

13 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Sadakatsiz dizisi her hafta reyting sonuçları üzerindeki mücadelesini sürdürürken yeni bölümünde yaşanan gelişmeleriyle adeta dün geceye damga vurdu. Kuruluş Osman dizisi ise Ziraat Kupa maçı nedeniyle geçtiğimiz akşam ekranlarda yer almadı…

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Henüz dün akşama ait veriler belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

DÜN AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VARDI?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
22.45 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Mendilim Kekik Kokuyor 'Türk Filmi'
02.15 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

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13 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek... İşte Dün akşamın reyting sonuçları!
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