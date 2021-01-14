13 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek... İşte Dün akşamın reyting sonuçları!

Reyting sonuçları için her gün birbirinden başarılı dizi, program ve filmlerin yarışı sürerken geçtiğimiz akşam Atv'de Ziraat Türkiye Kupası için Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un karşılaşması izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Kanal D'de sevilen dizi Sadakatsiz, TRT1'de Benim Adım Melek ve Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir izleyenleriyle buluştu. Peki, Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları ve tüm detaylar…

13 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Sadakatsiz dizisi her hafta reyting sonuçları üzerindeki mücadelesini sürdürürken yeni bölümünde yaşanan gelişmeleriyle adeta dün geceye damga vurdu. Kuruluş Osman dizisi ise Ziraat Kupa maçı nedeniyle geçtiğimiz akşam ekranlarda yer almadı…