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Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?

Emin Günenç sosyal medyanın şu sıralar sıklıkla konuştuğu isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları arasında en dikkat çekici isimlerinden biri olan parkurlardaki başarısıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Hem dizi hem futbol geçmişi bulunan yarışmacının son bölümde Acun Ilıcalı ile olan diyaloğu damga vurmuştu. İzleyiciler Emin’in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?

Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:40 ABONE OL
Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?

Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Emin Güneç hayatıyla merak ediliyor. Gönüllüler takımının rekabeti seven isimleri arasında yer alan Emin'in oyunculuk alanında da kendini gösterdiği biliniyor. Peki Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?

EMİN GÜNEÇ KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yayınlanırken yarışmacılardan Emin Günenç hayatıyla gündeme geliyor. Tekirdağ Şarköylü olan ve 8 yaşında futbola başlarak 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynayan Emin Günenç hayatı sizlerle...

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır.

Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Survivor Emin Günenç'in izleyiciler tarafından sosyal medya hesabı da merak edilen konular arasında. Emin Günenç'in Instagram'daki kullanıcı adı emingunenc. Survivor Emin Günenç'in Instagram'daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.

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Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?
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