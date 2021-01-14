Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Emin Güneç hayatıyla merak ediliyor. Gönüllüler takımının rekabeti seven isimleri arasında yer alan Emin'in oyunculuk alanında da kendini gösterdiği biliniyor. Peki Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yayınlanırken yarışmacılardan Emin Günenç hayatıyla gündeme geliyor. Tekirdağ Şarköylü olan ve 8 yaşında futbola başlarak 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynayan Emin Günenç hayatı sizlerle...
Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır.
Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.
Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.
Survivor Emin Günenç'in izleyiciler tarafından sosyal medya hesabı da merak edilen konular arasında. Emin Günenç'in Instagram'daki kullanıcı adı emingunenc. Survivor Emin Günenç'in Instagram'daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.