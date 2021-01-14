Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Emin Güneç hayatıyla merak ediliyor. Gönüllüler takımının rekabeti seven isimleri arasında yer alan Emin'in oyunculuk alanında da kendini gösterdiği biliniyor. Peki Emin Güneç kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Güneç nereli?

EMİN GÜNEÇ KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yayınlanırken yarışmacılardan Emin Günenç hayatıyla gündeme geliyor. Tekirdağ Şarköylü olan ve 8 yaşında futbola başlarak 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynayan Emin Günenç hayatı sizlerle...