Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününe gelindi. Bugün ekrana gelen yeni bölümde evlendiğinde kına töreni yapılmadığını söyleyen Memduha'ya büyük sürpriz yapılıyor. Seda Sayan'ın eğlence dolu programında kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin oldukça avantaj kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Haberimizde, Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 puan durumu ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gelinim Mutfakta 619. Bölüm Fragmanı yayında! Memduha'nın kınası yakılıyor!
Evlendiğinde kına töreni yapılmadığını söyleyen Memduha'ya büyük sürpriz yapılıyor. Seda Sayan ve gelinler ona keyifli bir kına töreni hazırlıyor. Memduha, bu sürprizden dolayı çok mutlu oluyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
Gelinim Mutfakta 13 Ocak puan durumu Seda Sayan tarafından günün sonunda açıklandı. Bugün Gizem ve Aysun aynı puanı aldı. Yapılan kura sonucu Gizem çeyrek altını aldı.
Gizem: 17
Aysun: 17
Zeynep: 16
Memduha: 16