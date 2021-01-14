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gün birincisi ve puan durumu: 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan programı yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Haftanın dördüncü günün gelinler en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Gün sonunda en düşük puanı alan yarışmacı finale adım adım yaklaşırken, gün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor. Son bölümde Gizem ve Aysun aynı puanı almış yapılan kura sonucunda Aysun çeyrek altını almıştı. Peki ve puan durumu açıklandı mı? 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:32 ABONE OL
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününe gelindi. Bugün ekrana gelen yeni bölümde evlendiğinde kına töreni yapılmadığını söyleyen Memduha'ya büyük sürpriz yapılıyor. Seda Sayan'ın eğlence dolu programında kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin oldukça avantaj kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Haberimizde, Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 puan durumu ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU NASIL? 14 OCAK 2021

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 619. Bölüm Fragmanı yayında! Memduha'nın kınası yakılıyor!

Evlendiğinde kına töreni yapılmadığını söyleyen Memduha'ya büyük sürpriz yapılıyor. Seda Sayan ve gelinler ona keyifli bir kına töreni hazırlıyor. Memduha, bu sürprizden dolayı çok mutlu oluyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Ocak puan durumu Seda Sayan tarafından günün sonunda açıklandı. Bugün Gizem ve Aysun aynı puanı aldı. Yapılan kura sonucu Gizem çeyrek altını aldı.

Gizem: 17

Aysun: 17

Zeynep: 16

Memduha: 16

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
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