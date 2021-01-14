Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününe gelindi. Bugün ekrana gelen yeni bölümde evlendiğinde kına töreni yapılmadığını söyleyen Memduha'ya büyük sürpriz yapılıyor. Seda Sayan'ın eğlence dolu programında kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin oldukça avantaj kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 14 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Haberimizde, Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 puan durumu ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.