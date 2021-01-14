Görevimiz Tehlike 2 konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda bu akşam yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike 2 izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Görevimiz Tehlike 2, 2000 yılında vizyona girmişti. Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. İşte, başrolünde Tom Cruise'ın yer aldığı Görevimiz Tehlike 2 oyuncuları ve konusu…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 KONUSU NEDİR?

Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 OYUNCULARI KİMLER?