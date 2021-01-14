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Kanal D ile ! Sadakatsiz 13.son bölüm izle!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz son bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Diziyi izlemek isteyenler Sadakatsiz son bölüm izleme linkini araştırırken son bölümde; Turgay, Asya’ya olan hislerini açıklayacak ancak Volkan’ın engelleri karşısında işler karışacak. Asya ile Volkan arasında neler olduğunu öğrenmek için ise Derin büyük uğraş verecek. Asya ile Volkan birbirlerine karşı ne hissediyorlar? Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:27 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:28 ABONE OL
Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 13.son bölüm izle!

Sadakatsiz izle! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz son bölüm izleme linki, medya gündemini yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı dizide Asya ve Volkan arasında neler olacağı merak edilirken Derin'in ne yapacağı, hangi planları devreye sokacağı ise izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izleme linki!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

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https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan ve Asya arasında sular durulmuyor!

Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır.

Asya ve Volkan arasında neler oluyor? Birbirlerine karşı ne hissediyorlar?

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

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Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 13.son bölüm izle!
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