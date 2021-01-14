Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Steven Salam hayatıyla merak ediliyor. Gönüllüler takımının sempatik isimleri arasında yer alan Steven'ın Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye'de tamamladığı biliniyor. Peki Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Steven Salam nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yayınlanırken yarışmacılardan Steven Salam hayatıyla gündeme geliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelen lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Steven Salam hayatı ile ilgili tüm detaylar sizlerle…