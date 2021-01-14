Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Steven Salam hayatıyla merak ediliyor. Gönüllüler takımının sempatik isimleri arasında yer alan Steven'ın Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye'de tamamladığı biliniyor. Peki Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Steven Salam nereli?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yayınlanırken yarışmacılardan Steven Salam hayatıyla gündeme geliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelen lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Steven Salam hayatı ile ilgili tüm detaylar sizlerle…
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.
Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.