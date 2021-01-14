TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle! Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm izle!

TRT1 ekranlarının başladığı ilk günden bu yana dikkat çeken dizisi Masumlar Apartmanı 17. Son bölüm izle ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Yapımın son bölümünde yaşananlar izleyenleri ekranlara kilitlerken dizide Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiklerinde gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken ayrı evde yaşayamayacağını öğrenen İnci hayal kırıklığına uğrar. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? TRT1 ile Masumlar Apartmanı 17. Son bölüm izle ekranı ve detaylar…

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

12 Ocak Salı günü ekranlara gelen Masumlar Apartmanı son bölümde Han ve İnci'nin evlilik itirafının ardından Safiye'nin dünyası başına yıkılır. Yaşanan bu gelişmeyle beraber izleyenler heyecan dolu bölümü internet aracılığı ile takip etmek istiyor…