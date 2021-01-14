TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle! Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm izle!

TRT1 ekranlarının başladığı ilk günden bu yana dikkat çeken dizisi Masumlar Apartmanı 17. Son bölüm izle ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Yapımın son bölümünde yaşananlar izleyenleri ekranlara kilitlerken dizide Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiklerinde gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken ayrı evde yaşayamayacağını öğrenen İnci hayal kırıklığına uğrar. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? TRT1 ile Masumlar Apartmanı 17. Son bölüm izle ekranı ve detaylar…
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE
12 Ocak Salı günü ekranlara gelen Masumlar Apartmanı son bölümde Han ve İnci'nin evlilik itirafının ardından Safiye'nin dünyası başına yıkılır. Yaşanan bu gelişmeyle beraber izleyenler heyecan dolu bölümü internet aracılığı ile takip etmek istiyor…
MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır.
Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.