Vizontele Tuuba filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele Tuuba filmi konusu ne, oyuncuları kim?

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NE?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Vizontele Tuuba filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yıl gibi detaylarla izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapım Türk film tarihinin efsaneleri arasında yerini alırken serinin ikinci filmi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Vizontele Tuuba filmi ne zaman kaç yılında çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar…

1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan – Deli Emin

Tarık Akan – Güner Sernikli

Altan Erkekli – Başkan Nazmi

İclal Aydın – Reyhan

Demet Akbağ – Sıti Ana

Tuba Ünsal – Tuba Sernikli

Tolga Çevik – Nazif