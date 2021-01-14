Vizontele Tuuba filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele Tuuba filmi konusu ne, oyuncuları kim?

1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.
Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir.
Yılmaz Erdoğan – Deli Emin
Tarık Akan – Güner Sernikli
Altan Erkekli – Başkan Nazmi
İclal Aydın – Reyhan
Demet Akbağ – Sıti Ana
Tuba Ünsal – Tuba Sernikli
Tolga Çevik – Nazif