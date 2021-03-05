Dün gece Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart 2021 Survivor ödülü ne ve hangi takım aldı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyet'inde gerçekleşen Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ile gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen bir ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanmak ve moral depolamak isteyen iki takım da yoğun mücadele gösterdi ve sonunda 1 takım ödülü kazandı. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (4 MART 2021)

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takıma ilişkin detaylar şöyle;