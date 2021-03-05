Dün gece Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart 2021 Survivor ödülü ne ve hangi takım aldı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyet'inde gerçekleşen Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ile gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen bir ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanmak ve moral depolamak isteyen iki takım da yoğun mücadele gösterdi ve sonunda 1 takım ödülü kazandı. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takıma ilişkin detaylar şöyle;
4 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümü ödül oyununa sahne oldu. Yarışmada her geçen gün ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki rekabet artarken, takımların moral ve motivasyonu için ödül oyunlarını kazanmak büyük önem taşıyor.
Bugün oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı zorlu parkurda skor anlamında çekişmeli denilebilecek bir performans gösterdi. Ünlüler takımının puan üstünlüğüyle girdiği ilk son oyunda ünlüler takımı kazanarak ödülü kazanan taraf oldu.
4 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu ünlüler takımı yemek yeme ödülü ve çamaşır - yatak takımlarının yıkatılmasına da hak kazandı.
4 Mart Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu market oyununda karşılaştı.Gönüllüler takımının baskılı götürdüğü market oyununda 7-2'lik skora ulaşıldı ve rakibine 5 sayı fark atan gönüllüler takımı oyunun kazananı oldu.