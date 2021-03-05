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Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:23 Son Güncelleme: 19.3.2021 02:12

Dün gece kim kazandı? 4 Mart 2021 ödülü ne ve hangi takım aldı?

Dün gece Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart 2021 Survivor ödülü ne ve hangi takım aldı?

’de yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlara gelen son bölümde ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ünlüler takımından 1 yarışmacının elenmesi sonrası haftanın yeni ödül oyununda kazanan taraf olmak isteyen iki takım arasında çekişmeli bir mücadele yaşandı. Bu mücadele sonunda ise 1 takım ödülü almaya hak kazandı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Merak edilen ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar…

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyet'inde gerçekleşen Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ile gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen bir ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanmak ve moral depolamak isteyen iki takım da yoğun mücadele gösterdi ve sonunda 1 takım ödülü kazandı. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (4 MART 2021)

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takıma ilişkin detaylar şöyle;



4 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümü ödül oyununa sahne oldu. Yarışmada her geçen gün ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki rekabet artarken, takımların moral ve motivasyonu için ödül oyunlarını kazanmak büyük önem taşıyor.



Bugün oynanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı zorlu parkurda skor anlamında çekişmeli denilebilecek bir performans gösterdi. Ünlüler takımının puan üstünlüğüyle girdiği ilk son oyunda ünlüler takımı kazanarak ödülü kazanan taraf oldu.



SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

4 Mart 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu ünlüler takımı yemek yeme ödülü ve çamaşır - yatak takımlarının yıkatılmasına da hak kazandı.



SURVIVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

4 Mart Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu market oyununda karşılaştı.Gönüllüler takımının baskılı götürdüğü market oyununda 7-2'lik skora ulaşıldı ve rakibine 5 sayı fark atan gönüllüler takımı oyunun kazananı oldu.

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Dün gece Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart 2021 Survivor ödülü ne ve hangi takım aldı?
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