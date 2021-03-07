Teşkilat konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Teşkilat dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar...

Teşkilat son günlerde medya gündeminin en çok konuşulan dizileri arasında bulunuyor. Son olarak 7 Mart 2021 Pazar günü TRT1 ekranlarında yayınlanacağı bilinen diziyle alakalı olarak Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla ilgi gören dizinin çekimlerinde sahnelerde kullanılacak mekanların gerçekliği daha iyi yansıtabilmesi için Başkent Ankara tercih edilmiştir. Teşkilat konusu ve oyuncuları!
TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanacak olan Teşkilat konusu ve oyuncuları ile son günlerde gündeme geliyor. Son olarak bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacağı bilinen Teşkilat konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle alakalı detaylar şöyle;
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
Teşkilat dizisi, konusuna da yakışır şekilde başkent Ankara'da çekiliyor. Sahnelerde kullanılacak mekanların gerçekliği daha iyi yansıtabilmesi için Ankara'nın sokakları ve caddeleri yapım ekibi tarafından tercih edildi.
Dizinin genel hikayesi ise şöyle:
Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA'ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey'e verilir.
Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…
Mete Bey ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna 'yaşarken ölen' bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır…
Teşkilat dizisinin başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu yer alırken diğer oyuncular ise şöyle: Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya.
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