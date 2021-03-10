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Giriş Tarihi: 10.3.2021 08:31 Son Güncelleme: 17.3.2021 00:55

'da elenen isim belli oldu! SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? , Öykü, Aleyna...

Survivor'da elenen isim belli oldu! SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? Hanzade, Öykü, Aleyna...

ekranlarının sevilen yarışma programı ’da dün eleme gecesi izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Her hafta Salı günü gerçekleşen konseyde tansiyon yine üst sınırlara çıkarken binlerce kişi “SMS sıralaması ile dün Survivor’da kim elendi, kim gitti?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Yarışmanın 9. Haftasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarıyla beraber , ve eleme adayı olarak potaya çıkan isimler olmuştu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü kaçıran program takipçileri 9 Mart Survivor’da kim elendi sorusunu bugün sabah saatlerinden itibaren araştırmaya başladı.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları ile her Çarşamba olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Tv8'in sevilen programında 9. Hafta geride bırakılırken öte yandan SMS oy sıralaması ile beraber eleme adayları arasından bir kişi geçtiğimiz akşam adaya veda etti. Survivor'dan elenen isim merak edilirken bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarıyla beraber üç isim Survivor'ın bu haftaki eleme adayı olarak belirlenmişti…

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? HANZADE Mİ, ALEYNA MI, ÖYKÜ MÜ?

Survivor eleme heyecanı dün akşam Tv8 izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Geceye Çağrı ve sunucu Murat Ceylan arasındaki gerginlik damga vururken bilindiği gibi henüz yarışmaya yeni dahil olan Öykü Uysal ve Hanzade, bu haftanın ilk eleme adayları olarak gönüllüler takımından potaya çıkan isimler olmuştu. Ardından ise üçüncü eleme adayı Öykü Uysal oldu.

SMS sıralaması sonucunda adaya veda eden isim Öykü oldu.

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.

Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı. Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

İletişim oyununun sona ermesinin ardından kazanan takım ailesi ve sevdikleriyle görüşmeye hak kazanırken, sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Eleme konseyi için Acun Ilıcalı moderatörlüğünde tekrar bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımları noter onayı ile belirlenen 9. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre her iki takımdan da 1'er kişi eleme potasına gidecek ve halihazırdaki eleme adayları olan Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora elenme tehlikesi yaşadı.

  • Survivor Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'la yaşadığı gerginliğin damgasını vurduğu eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın Noter onayıyla açıkladığı 9. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az SMS oyuna sahip olarak bu hafta adaya veda eden isim Öykü Uysal oldu.


SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yapılan Survivor 9. hafta SMS oylaması sonucunda gönüllüler takımından Ayşe, SMS birincisi oldu. Böylelikle SMS birincisi olan Ayşe, Dora'yı 4. eleme adayı olarak seçti.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • ÖYKÜ UYSAL
  • HANZADE OFLUOĞLU
  • ALEYNA ÇALIŞKAN
  • DORA

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI 9. HAFTA SMS SIRALAMASI

10 - Öykü Uysal
9 - Berkay
8 - Yunus Emre
7 - Hanzade
6 - Steven
5 - Aleyna
4 - Aleyna Çalışkan
3 - Reşat
2 - Dora
1 - Ayşe

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Survivor'da elenen isim belli oldu! SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? Hanzade, Öykü, Aleyna...
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