Survivor'da elenen isim belli oldu! SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? Hanzade, Öykü, Aleyna...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları ile her Çarşamba olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Tv8'in sevilen programında 9. Hafta geride bırakılırken öte yandan SMS oy sıralaması ile beraber eleme adayları arasından bir kişi geçtiğimiz akşam adaya veda etti. Survivor'dan elenen isim merak edilirken bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarıyla beraber üç isim Survivor'ın bu haftaki eleme adayı olarak belirlenmişti…
DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? HANZADE Mİ, ALEYNA MI, ÖYKÜ MÜ?
Survivor eleme heyecanı dün akşam Tv8 izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Geceye Çağrı ve sunucu Murat Ceylan arasındaki gerginlik damga vururken bilindiği gibi henüz yarışmaya yeni dahil olan Öykü Uysal ve Hanzade, bu haftanın ilk eleme adayları olarak gönüllüler takımından potaya çıkan isimler olmuştu. Ardından ise üçüncü eleme adayı Öykü Uysal oldu.
SMS sıralaması sonucunda adaya veda eden isim Öykü oldu.
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.
Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı. Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.
İletişim oyununun sona ermesinin ardından kazanan takım ailesi ve sevdikleriyle görüşmeye hak kazanırken, sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Eleme konseyi için Acun Ilıcalı moderatörlüğünde tekrar bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımları noter onayı ile belirlenen 9. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre her iki takımdan da 1'er kişi eleme potasına gidecek ve halihazırdaki eleme adayları olan Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora elenme tehlikesi yaşadı.
Yapılan Survivor 9. hafta SMS oylaması sonucunda gönüllüler takımından Ayşe, SMS birincisi oldu. Böylelikle SMS birincisi olan Ayşe, Dora'yı 4. eleme adayı olarak seçti.