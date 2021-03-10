Survivor'da elenen isim belli oldu! SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? Hanzade, Öykü, Aleyna...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları ile her Çarşamba olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Tv8'in sevilen programında 9. Hafta geride bırakılırken öte yandan SMS oy sıralaması ile beraber eleme adayları arasından bir kişi geçtiğimiz akşam adaya veda etti. Survivor'dan elenen isim merak edilirken bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarıyla beraber üç isim Survivor'ın bu haftaki eleme adayı olarak belirlenmişti…

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? HANZADE Mİ, ALEYNA MI, ÖYKÜ MÜ?

Survivor eleme heyecanı dün akşam Tv8 izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Geceye Çağrı ve sunucu Murat Ceylan arasındaki gerginlik damga vururken bilindiği gibi henüz yarışmaya yeni dahil olan Öykü Uysal ve Hanzade, bu haftanın ilk eleme adayları olarak gönüllüler takımından potaya çıkan isimler olmuştu. Ardından ise üçüncü eleme adayı Öykü Uysal oldu.

SMS sıralaması sonucunda adaya veda eden isim Öykü oldu.