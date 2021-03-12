Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Mart Survivor 2021 ödülü nedir? Barış ve Çağrı ada konseyine damgasını vurdu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında oynanan ve kıyasıya mücadeleye sahen olan oyunun ardından en başarılı performansı gösteren takım bu hafta seçilen ödülü almaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte yarışmayı izleyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı.
TV8 ile Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu kazanan takım, ödül detayları ve son bölümden ayrıntılar şöyle;
11 Mart 2021 tarihinde ekranlara gelen Survivor son bölümde, giderek rekabet dozu artıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık, ödül, sembol oyunlarında kıyasıya mücadele vererek 2021 yılının Survivor Şampiyonu olmak için ter döküyor.
Bugün oynanan ödül oyununda ünlüler takımının oldukça üstün bir performans sergileyerek skoru 9-3'lük farklı skora taşımasının ardından, gönüllüler takımı atak yaparak skoru 9-6'ya taşıdı. Ancak oynanan son oyunda ünlüler galip gelerek skoru belirledi ve 10-6'lık sonuçla ödül oyunu kazananı ünlüler takımı oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununun kazananı olan ünlüler takımı Tavuk filetodan hazırlanmış tavuk hamburger menüsü yeme hakkı kazandı.
Survivor sembol oyunu kazananları belli oldu. Sembol oyununu erkeklerde Steven, kadınlarda ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Böylelikle 2 hafta dokunulmazlık zırhını kazanan iki isim birleşme partisine gitmeyi de garantiledi.
Acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, ünlüler takımı yarışmacısı Barış Özbek'in mide rahatsızlığı sebebiyle doktor kararıyla yarışmadan elendiğini duyurdu.
Geçtiğimiz bölümlerde iletişim oyunu sonrası, sunucu Murat Ceylan'la arasında gerginlik yaşanan ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan, kararını yarışmada kalmaktan yana kullandığını açıkladı.