Survivor ödül oyununu kim kazandı? 11 Mart Survivor 2021 ödülü nedir? Barış ve Çağrı ada konseyine damgasını vurdu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında oynanan ve kıyasıya mücadeleye sahen olan oyunun ardından en başarılı performansı gösteren takım bu hafta seçilen ödülü almaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte yarışmayı izleyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu kazanan takım, ödül detayları ve son bölümden ayrıntılar şöyle;