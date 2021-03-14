Arıza son bölüm izle! Herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberde…

Arıza dizisi 26. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Arıza son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
Show TV ile Arıza 26. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir.
İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.
Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.