Arıza son bölüm izle! Herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberde…





ARIZA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir.

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.