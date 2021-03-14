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son bölüm izle! Herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberde…

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan dizisi 26. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin dünkü bölümünde herkes merakla ve Mert’ten gelecek haberleri bekliyor. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:09 Son Güncelleme: 15.3.2021 01:09 ABONE OL
Arıza son bölüm izle! Herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberde…

Arıza dizisi 26. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Arıza son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Arıza 26. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Arıza dizisi 26. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-26-izle/94239



ARIZA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir.

İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar.

Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

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Arıza son bölüm izle! Herkesin gözü kulağı hastaneden gelecek haberde…
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