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! ve ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara dizisi 29. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin dünkü bölümünde , öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:35 Son Güncelleme: 15.3.2021 01:36 ABONE OL
Menajerimi Ara son bölüm izle! Feris ve Serkan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor

Menajerimi Ara 29. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

Star Televizyonu ile Menajerimi Ara 29. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Menajerimi Ara son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/son-bolum



MENAJERİMİ ARA 29. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle ve Barış yeni bir proje için deneme çekimlerine gittiklerinde aynı rol için Ömer'in de orada olduğunu görürler. Bu durum, Barış'ı sinirlendirirken Dicle'yi zor durumda bırakır. Çınar, oyuncusu Sedef Avcı'yı yeni bir film projesi için ikna etmeye çalışır ancak Sedef'i komedyenlik sevdasından vazgeçirmek düşündüğü kadar kolay olmaz. Üst üste yaşanan gergin olaylardan sonra moral vermek için Barış'ı görmeye giden Dicle, Ayla'dan hiç beklemediği bir tepki alır.



Peride, Beren için ilginç bir adım atarken Feris ve Serkan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanır. Dicle ve Kıraç, yazar Cahide'nin kitabının film hakları için karşı karşıya gelirken Dicle'nin yaptığı hamle Kıraç'ı şaşırtır. Gizli saklı olan bütün sırların ortaya dökülmesi ise ajanstaki bütün taşları yerinden oynatır.

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Menajerimi Ara son bölüm izle! Feris ve Serkan ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor
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