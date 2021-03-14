Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olarak seçilen Survivor Aleyna Çalışkan ile ilgili detaylar Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? gibi sorularla araştırılıyor.

SURVIVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?

Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan'ın medeni hali bekârdır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

ALEYNA ÇALIŞKAN'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Çalışkan 1,67 boyunda ve 53 kilodur.