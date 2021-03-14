Survivor Hanzade kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olarak seçilen Survivor Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? gibi sorularla araştırılıyor.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili biyografik bilgi ve tüm detaylar şöyle;