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Hanzade kimdir? eleme adayı kaç yaşında, , evli mi?

2021’in 14 Mart günü yayınlanan son bölümünde ada konseyinde yapılan eleme oylamasında en fazla oyu alarak potaya giren yarışmacı ile ilgili bilgiler merak edilerek kimdir, kaç yaşında, , evli mi? gibi sorularla araştırılıyor. 1988 doğumlu olan Ofluoğlu, 17 yaşında 'nde okumak için 'a geldi ve “” yarışmasıyla adını duyurdu. Merak edilen Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:52 Son Güncelleme: 15.3.2021 01:52 ABONE OL
Survivor Hanzade kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olarak seçilen Survivor Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? gibi sorularla araştırılıyor.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili biyografik bilgi ve tüm detaylar şöyle;

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

SURVİVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

SURVİVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

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Survivor Hanzade kimdir? Survivor 2021 eleme adayı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?
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