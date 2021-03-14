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! , öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalıyor

ekranlarında 7 Şubat günü yayın hayatına başlayan . bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin dünkü bölümünde , öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ile izleme linki ve özet detayları.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:24 Son Güncelleme: 15.3.2021 07:33 ABONE OL
Teşkilat 2. bölüm izle! Serdar, öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalıyor

Teşkilat 2. Bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Teşkilat 2. bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Teşkilat 2. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Teşkilat 2. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

TRT 1 Teşkilat 3. Yeni Bölüm (21 Mart 2021 Pazar) Fragmanı yayınlandı izle! Berlin'de muhteşem operasyon... | Video



TEŞKİLAT 2. BÖLÜM ÖZETİ

METE ACI HABERİ AİLELERE VERİYOR

Sevgilisi Ceren'in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete'nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete'nin talimatı ile Ceren'le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren'den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar'ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.



VE SERDAR DA 'ÖLMEDEN ÖNCE ÖLENLER EKİBİ'NE KATILIYOR

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar'ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra'dan gelir.

Pascal'ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal'ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

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Teşkilat 2. bölüm izle! Serdar, öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda kalıyor
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