Çukur 120.bölüm fragmanı yayında! Çukur yeni bölümde savaş başlıyor!

Çukur 120.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur yeni bölümde; Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Öte yandan Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı barıştırıp bir araya getirecek. Show Tv ile Çukur yeni bölüm fragman ve detayları!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak.

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

Çukur 120 . Yeni Bölüm (15 Mart 2021 Pazartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Çukur'da yeni dönem başladı | Video