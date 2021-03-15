Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Çukur son bölüm izle! Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanıyor
Giriş Tarihi: 16.3.2021 01:48 Son Güncelleme: 16.3.2021 01:48

son bölüm izle! ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanıyor

Çukur son bölüm izle! Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanıyor

ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan uzun soluklu dizi , 120. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak. Öte yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Çukur son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Çukur dizisi 120. son bölümüyle Show TV ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Çukur son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Çukur son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Çukur 120. Son bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-120-izle/94271



ÇUKUR 120. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.


...

ARKADAŞINA GÖNDER
Çukur son bölüm izle! Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA