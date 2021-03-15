Çukur son bölüm izle! Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanıyor

Çukur dizisi 120. son bölümüyle Show TV ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Çukur son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
Show TV ile Çukur son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Çukur 120. Son bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…
Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.