Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 14 Mart Pazar Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçları sıralaması belli oldu! Reyting sonuçları açıklandı!

14 Mart Pazar Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara sıralaması belli oldu! Reyting sonuçları açıklandı!

Medya gündemini yakından takip edenler sorguladığı merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün dizi ve filmleri arasında yapılan sıralamanın sonucu belirlenirken 14 Mart Pazar günü ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya mücadele vardı. Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara gibi pek çok yapım dün akşam televizyon ekranlarında yerini aldı. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandı.14 Mart oldu? İşte Pazar gününün

Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:46 Son Güncelleme: 15.3.2021 10:47 ABONE OL
14 Mart Pazar Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçları sıralaması belli oldu! Reyting sonuçları açıklandı!

Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları bekleniyor. Tüm kanallara ait sıralama değerlendirilirken vatandaşlar kendi izledikleri yapımların birinci olmasını istiyor. Dün akşam televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma vardı. Sıralamaya göre; reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Mart reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte reyting sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 MART 2021 PAZAR

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

13 MART 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 2. Sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim", 3.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Kardeşlerim", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.

TOTAL İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART

1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
4 Survivor TV8
5 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu FOX
6 Show Ana Haber Show TV
7 Kardeşlerim (Özet) ATV
8 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
9 İbo Show Star TV
10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Özet) Show TV

AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART

1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Survivor TV8
4 Sen Çal Kapımı FOX
5 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber FOX
6 İbo Show Star TV
7 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
8 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
9 Kardeşlerim (Özet) ATV
10 Show Ana Haber Show TV

ABC İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI 13 MART

1 Gönül Dağı TRT 1
2 Kardeşlerim ATV
3 Survivor TV8
4 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu FOX
5 İbo Show Star TV
6 Gönül Dağı (Özet) TRT 1
7 Sen Çal Kapımı FOX
8 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
9 Kardeşlerim (Özet) ATV
10 Show Ana Haber Show TV

ARKADAŞINA GÖNDER
14 Mart Pazar Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçları sıralaması belli oldu! Reyting sonuçları açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA