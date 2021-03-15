14 Mart Pazar Survivor, Arıza, Hercai, Menajerimi Ara reyting sonuçları sıralaması belli oldu! Reyting sonuçları açıklandı!

Total, AB ve ABC olarak ölçülen reyting sonuçları bekleniyor. Tüm kanallara ait sıralama değerlendirilirken vatandaşlar kendi izledikleri yapımların birinci olmasını istiyor. Dün akşam televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma vardı. Sıralamaya göre; reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Mart reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte reyting sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 MART 2021 PAZAR

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

13 MART 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 2. Sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim", 3.sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Kardeşlerim", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Survivor" yer aldı.