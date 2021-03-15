İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca hayatı!

İstanbul Radyosu'nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo'da da işe başladı. Başında üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.

CEM KARACA KİMDİR?

Muhtar Cem Karaca 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel müzik hayatının ilk dönemlerinde Rock n Roll tarzı çalışmalarıyla bilinen Cem Karaca 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı altında arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Müzikten kopmak istemeyen Cem Karaca 1964 yılında "Cem Karaca – Jaguarlar" grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaslar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Apsalar'ı Kardaşlar grubu izledi. Kardaşlar Dadaloğlu çalışmasıyla büyük başarı elde etti. Kardaşlar grubundan ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca'nın Dervişan grubunu kurmasına yol açtı.

1990 ve 1992 yıllarında Yiyin Efendiler ve Nerede Kalmıştık albümleriyle müzik hayatını sürdürdü. 1997 yılında Ağır Roman' ın film müziği "Resimdeki Gözyaşları" Cem Karaca'yı yeniden popular yaptı. 1999 yılında "Bindik Bir Alamete…" albümünü çıkaran Cem Karaca, Kahpe Bizans filmi için 3 parça kaydedip filmde de küçük bir rol aldı. 2000'li yıllarda şiir çalışmaları ve Barış Manço'nun grubu Kurtalan Ekspres ile sahne aldı.