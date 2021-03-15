ATV ile Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı 10.bölümde Mahur, Necati'ye içini döker!

Maraşlı son bölüm izle! ATV ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde nefes kesen sahneler yer alırken bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Yayınlanan son bölümde Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf ederken bu akşamki yeni bölümde Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmek isteyenler ise ATV canlı yayın izleme linki hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Maraşlı yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranı detayları…
Maraşlı son bölüm izle ekranı ATV ile canlı yayın ekranını takip edemeyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Maraşlı 10.bölüm izle linki sizlerle…
Maraşlı son bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. ATV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacak.
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Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?
Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?