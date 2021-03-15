Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix ile Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!

12 Mart 2021 tarihinde izleyicisi ile Netflix'te buluşan Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı filmde; kağıt toplayarak geçimini sağlayan Mehmet'in hikayesi ele alınıyor. Aynı zamanda Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesi ile bambaşka bir hal alacak. Bu bakımdan; Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!
Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluştu.
KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?
Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI
Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğru
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk