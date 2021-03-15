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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix ile konusu ve oyuncuları!

Netflix ekranlarında izleyicisi ile buluşan filmi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu ’un başrolünde yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Genç bir adam olan Mehmet’in kağıt toplayarak geçimini sağladığı ve onun bu hayattaki en büyük destekçisi olan Tahsin Baba’nın hikayesinin anlatıldığı oyuncuları kimler? Netflix ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve oyuncuları!

Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:10 Son Güncelleme: 15.3.2021 13:10 ABONE OL
Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix ile Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!

12 Mart 2021 tarihinde izleyicisi ile Netflix'te buluşan Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı filmde; kağıt toplayarak geçimini sağlayan Mehmet'in hikayesi ele alınıyor. Aynı zamanda Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesi ile bambaşka bir hal alacak. Bu bakımdan; Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ NETFLİX'TE İZLEYİCİSİ İLE BULUŞTU!

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluştu.

KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğru
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk

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Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix ile Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!
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