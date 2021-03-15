Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix ile Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!

12 Mart 2021 tarihinde izleyicisi ile Netflix'te buluşan Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı filmde; kağıt toplayarak geçimini sağlayan Mehmet'in hikayesi ele alınıyor. Aynı zamanda Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesi ile bambaşka bir hal alacak. Bu bakımdan; Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları!

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ NETFLİX'TE İZLEYİCİSİ İLE BULUŞTU!

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluştu.