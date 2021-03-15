Sefirin Kızı 44.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölüme Mavi ve Sancar’ın nikahı damgasını vuracak!

Sefirin Kızı 44.bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde; Mavi'nin eski kocası Sedat ile Sancar birbirlerine girecekler. Sedat'ın avukat olması ise Sancar'ın başına büyük bir bela açacak. Öte yandan Sancar ile Mavi'nin nikahı ise geceye damgasını vuracak. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragman ve detayları!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker. Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.