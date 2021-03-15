Sefirin Kızı 44.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölüme Mavi ve Sancar’ın nikahı damgasını vuracak!

Sefirin Kızı 44.bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde; Mavi'nin eski kocası Sedat ile Sancar birbirlerine girecekler. Sedat'ın avukat olması ise Sancar'ın başına büyük bir bela açacak. Öte yandan Sancar ile Mavi'nin nikahı ise geceye damgasını vuracak. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragman ve detayları!
Mavi, Sancar'la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker. Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar'a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.
Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi'yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.
Yahya ve Dudu'nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora'nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.
Sefirin Kızı 44. Yeni Bölüm (15 Mart 2021 Pazartesi) 2. Fragman yayınlandı izle!
Güven, Melek'i almak için Sancar'dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.
Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.