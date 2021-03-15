Survivor eleme adayı belli oldu! 14 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki gün yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi sonunda gönüllüler takımından Survivor Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan ve takımlar arasındaki rekabetin zirve yaptığı dokunulmazlık oyunu sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını almaya hak kazandı. Bu sonucun ardından yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu - dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve eleme adayının kim olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
Survivor 2021 son bölümde bedensel ve psikolojik olarak dayanıklılık gerektiren dokunulmazlık oyunu sonucunda 1 takım dokunulmazlık zırhını kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Öte yandan kaybeden takım eleme adayı çıkaracak ve birleşme öncesinde kan kaybedecek. Zorlu geçen bugünkü dokunulmazlık oyununda skorda zaman zaman eşitlik yaşansa da ünlüler takımı performans anlamında daha yüksek bir çizgideydi.
Kırmızı (ünlüler) ve mavi (gönüllüler) takımları arasında kıyasıya mücadeleyle geöen dokunulmazlık oyununda 7-7'lik skor eşitliğine varılması sonrasında ünlüler takımı atağa kalkarak skoru 9-7'ye taşıdı. Ünlüler takımında Batuhan - Merve'ye karşı gönüllüler takımından Berkay - Ayşe ikilisi karşı karşıya geldi. Son oyunda ünlüler takımı skoru 10'a 7'ye çıkararak dokunulmazlık zırhını kazanan takım oldu.
14 Mart 2021 günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın ünlüler takımı olması sonrası Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilılcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından 1 isim eleme adayı olarak seçildi.
Yapılan oylamada ismi çıkan yarışmacılar ve oy sayıları şöyle oldu;
Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan Hanzade, Survivor'un ve gönüllüler takımının bu haftaki 2. eleme adayı olarak seçildi.