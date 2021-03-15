Survivor eleme adayı belli oldu! 14 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki gün yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi sonunda gönüllüler takımından Survivor Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan ve takımlar arasındaki rekabetin zirve yaptığı dokunulmazlık oyunu sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını almaya hak kazandı. Bu sonucun ardından yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu - dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve eleme adayının kim olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;