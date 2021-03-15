Dün gecenin Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart 2021 Survivor ödülü ne, kim aldı?

Survivor ödül oyunu kazanan takım medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Son olarak Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade Ofluoğlu eleme adayı olurken gözler Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor 15 Mart ödülü ne, kim aldı gibi soruların yanıtlarına çevrildi. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki ödül oyununda her iki takımın da skor anlamında birbirini takip etmesi rekabeti arttırırken, oyun sonunda 1 takım kazanan oldu. Böylelikle Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu yanıt buldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilen Survivor ödül oyunu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Son olarak eleme adaylarını gönüllüler takımından çıkaran Survivor ödül oyunu ile ilgili detaylar şöyle;