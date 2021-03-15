Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 25.bölümde Sencer zorlu mücadelede!

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! TRT1 ekranlarının tarihe ışık tutan dizisi yeni bölümüyle ekrana gelirken Uyanış Büyük Selçuklu izle seçeneği araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelen 25.bölümde Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görüyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izleme linki ve özet detayları sizlerle…
TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 25. son bölüm izleme linki detayları ile son bölüm özet detayları şöyle;
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Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?
Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?
Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?
Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?
Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?
Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?