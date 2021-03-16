Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları | Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:46

filmi konusu ve oyuncuları | nedir, oyuncuları kimler?

Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları | Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. 9 yıldır ailesini tatile götürmeyi ihmal eden Sıtkı Mutlu’nun hikayesinin anlatıldığı filmde; bir aile psikiyatrı tarafından tatil görevi verilen Sıtkı Mutlu, bulabildiği en ucuz karavanla ailesini tatile götürmek üzere yola çıkacaktır. nedir? Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar!

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Çekimlerinin İstanbul ve İzmir'de yapıldığı filmin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Hande Hatipoğlu, Elif Gezen gibi isimler yer alıyor. Bu bakımdan; Görevimiz Tatil filmi konusu nedir? Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler!

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI

Görevimiz Tatil oyuncu kadrosunda Akbağ ve Algöz'e ek olarak Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Deniz Altan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkan, Hande Katipoğlu, Elif Gezen gibi isimler de yer alıyor. Senaryoda ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin ortak imzası bulunuyor.

GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görevimiz Tatil filmi konusu ve oyuncuları | Görevimiz Tatil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA