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Giriş Tarihi: 17.3.2021 01:02

42.bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Türk televizyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Emre ve Zeynep’in yakalanması beklenmedik gelişmelere sahne olmuştu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragman arayışına çıkan dizinin takipçileri yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım’ın rol aldığı yapımın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. İşte, .yeni bölüm fragmanı!

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Ateş'in Emre ve Zeynep'i yakalaması damga vurdu. Öte yandan İpek yeni hastaya çocuğu konusunda en güvenilir ismin Ateş olduğunu söyler. Heyecanlı anların yaşandığı son bölüm ardından 42.bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti!

HEKİMOĞLU 42.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar şöyle;

Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı | Video

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir. Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar. İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur.

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Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?
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