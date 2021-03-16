Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Ateş'in Emre ve Zeynep'i yakalaması damga vurdu. Öte yandan İpek yeni hastaya çocuğu konusunda en güvenilir ismin Ateş olduğunu söyler. Heyecanlı anların yaşandığı son bölüm ardından 42.bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti!

HEKİMOĞLU 42.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar şöyle;

Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı | Video

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir. Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar. İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur.