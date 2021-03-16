Türkiye erkek güzeli Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı? Karahan Çantay neden öldü? Hayatına dair bilgiler!

Karahan Çantay kimdir, neden öldü sorusunun yanıtı günlerdir sorgulanıyor. Mr.World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve üçüncü olan isim Türkiye'nin ilk erkek güzeli olarak biliniyor. Eski manken ve oyuncu olan Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı? Karahan Çantay neden öldü? İşte merak edilenler!
21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.
1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.
KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?
Ailesi Balıkesir'in köklü ailelerinden biri idi. Karahan Çantay'ın dedesinin babası Hasan Basri Çantay, TBMM 1. Dönem Balıkesir Milletvekili, Öğretmen, Gazeteci, politikacı, fikir ve din adamı, Kur'an Müfessiri idi. Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılarıyla milli mücadeleye destek Veren, İlk TBMM'de Karesi Milletvekili olarak yer alan Hasan Basri Bey, aynı zamanda İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da yakın arkadaşı idi.
ODTÜ Matematik bölümünde okurken 1995 yılında Mr. Turkey birincisi olmuştur. Aynı gün tacı Sibel Can tarafından takılmıştır ve aynı yıl kendisinin "Dedikodu" adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Yine aynı yıl Harika Avcı ile Gizli Aşk adlı dizide oynamıştır.1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.
Yine 1996'da Cahide Sonku anısına yapılan tiyatro oyunu "Cahide"de Nurseli İdiz'le oynamıştır. Aynı yıl Show Tv'de Ece Uslu ile "Sabah Show"unu sunmuştur. Şubat 1997'de Demet Akalın'ın "Asla Affedilmez" adlı şarkısının klibinde oynamıştır. Mayıs 1997'de Zeki Müren anısına Bir Demet Yasemen adlı müzikalde oynadı. Mart 1998'de Sibel Can ile Sibel adlı dizide başrolü paylaştı. Yine 1998'de Aşk ve Barış adlı Tv filminde başrol oynadı. Büyük bir üne kavuştuktan, birçok klip, dizi ve tiyatro oyununda oynadıktan birkaç yıl sonra sektürde yaşadığı ve özel hayatında ki sıkıntılardan ötürü 2000 yılından sonra Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başlamıştır. 2014 yılında Türkiye'ye dönerek ODTÜ'deki eğitimini tamamlamıştır. 2017'de Tayland'a yerleşerek burada matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştır.
KARAHAN ÇANTAY NEDEN ÖLDÜ?
6 Mart 2021 akşamı Tayland'da motosiklet kazası geçirmiş ve 47 yaşında hayatını kaybetmiştir. Yakın arkadaşı Tuğrul Odabaş arkadaşının yakın dönemde ülkeye geri dönmeyi planladığını iddia etmiştir. Karahan Çantay'ın cenazesi, 14 Mart 2021 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.