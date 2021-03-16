Türkiye erkek güzeli Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı? Karahan Çantay neden öldü? Hayatına dair bilgiler!

Karahan Çantay kimdir, neden öldü sorusunun yanıtı günlerdir sorgulanıyor. Mr.World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve üçüncü olan isim Türkiye'nin ilk erkek güzeli olarak biliniyor. Eski manken ve oyuncu olan Karahan Çantay kimdir, kaç yaşındaydı? Karahan Çantay neden öldü? İşte merak edilenler!

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.



1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.